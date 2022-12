La programmazione del Cinema corso

Il Violinista

Regia: Mirko Zullo

Genere: Documentario

Cast: Edoardo Romano, Sabrina Borsotti, Fabrizio Rizzolo Artist, Davide Mengacci

Un anziano violinista, silenzioso e solitario, si trasferisce in uno sperduto paese di una piccola provincia italiana. Qui, ogni primo venerdì del mese alle 10.15 in punto, siede al centro della piazza principale e si esibisce. Nessuno sa chi sia e perché sia lì, nemmeno Don Andrea, il parroco del paese, l’unico con cui sembra concedersi poche e fugaci parole. Ma il passato del violinista inizia a stuzzicare la curiosità di Ottavio Malatesta, famoso critico musicale da poco trasferitosi in paese. Così come stuzzica Elisa, giovane cameriera che lavora nel bar principale di quella piazza. Lei sembra essere l’unica persona che il violinista voglia avvicinare con sincerità. L’incontro fra i due non è però casuale e le ombre del passato, strada facendo, tornano ad oscurare la quiete delle loro quotidianità, fino a svelare del tutto i terribili segreti che legano il violinista a quel luogo.

Venerdì 9 20.30

Sabato 10 20.30

Domenica 11 20.30

Lunedì 12 20.30

Martedì 13 20.30

Il Gatto con gli Stivali: l’ultimo desiderio

Diretto da Joel Crawford, racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto".

Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati - contro ogni buon senso - da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da "Big" Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo

Venerdì 9 17.30 - 20.30

Sabato 10 16 - 18 - 20.30

Domenica 11 16 - 18 – 20.30

One Piece Film Red

Diretto da Gorô Taniguchi, vede la ciurma di Cappello di Paglia insieme ai pirati più famigerati dei Sette Mari riunirsi per una nuova avventura: raggiungere una misteriosa isola, dove si esibirà la cantante Uta, la più nota al mondo. È la prima volta che canta apparendo in pubblico, infatti nessuno l'ha mai vista e la sua identità è rimasta sempre un segreto. Questa volta, però, Uta ha deciso di rivelarsi.

Tutti i suoi fan si sono riuniti nell'arena dell'isola di Elegia e fra di loro ci sono anche tanti pirati, diversi esponenti della Marina e i pirati di Cappello di Paglia, guidati da Luffy. Pronti a godersi la tanto attesa esibizione ed eccitati all'idea di sapere finalmente chi sia veramente Uta, non immaginano di certo che quella voce angelica nasconda un segreto in grado di cambiare il mondo. Tra diversi colpi di sena, ha inizio così quella che è una vera e propria lotta per la libertà...

Venerdì 9 16 - 18

Sabato 10 16 - 18

Domenica 11 16 - 18

Lunedì 12 20.30

Martedì 13 20.30