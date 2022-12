Concerto benefico a Vogogna con il Coro Blu

Per le feste natalizie l'associazione Parkinsoniani Vco organizza uno spettacolo musicale benefico a Vogogna con il Coro Blu di Domodossola.

L'appuntamento dal titolo 'Canzoni senza età' è in programma giovedì 15 dicembre alle 21 nel Teatro Ricreatorio. Ingresso ad offerta libera

La serata, oltre a raccogliere fondi che in parte saranno devoluti all'associazione e alla parrocchia di Vogogna per il restauro dell'oratorio, vuole essere anche l'occasione per sensibilizzare l'oppinione pubblica sulla malattia di Parkinson.