Druogno, dalla Regione 1 milione e 350mila euro per ottimizzare l’acquedotto e produrre energia idroelettrica

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Druogno Marco Zanoletti hanno firmato l’accordo di programma che assegna al Comune un contributo di 1.350.000 euro per realizzare interventi di ottimizzazione della rete dell'acquedotto, capaci di migliorare la funzionalità complessiva del sistema e la produzione di energia idroelettrica mediante un utilizzo plurimo della risorsa idrica.

Il valore complessivo dell'intervento è di 1,5 milioni e il Comune interverrà con un co-finanziamento di 150.000 euro.

“Si tratta di un intervento di estrema rilevanza per Druogno e il territorio circostante - ha dichiarato il presidente Cirio -. La siccità di questa estate e la crisi energetica che stiamo affrontando oggi ci fanno comprendere quanto sia più che mai determinante investire sulle infrastrutture per preservare e valorizzare una risorsa preziosa e fondamentale come l'acqua”.

“Ringrazio il presidente Cirio e tutta la Giunta regionale - ha commentato il sindaco Zanoletti - per averci dato l’opportunità di realizzare un progetto molto ambizioso che consentirà di produrre energia da fonte rinnovabile e cedere ai paesi della vallata una quantità notevole di acqua potabile”.