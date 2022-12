Alberto Fortis vince il premio Bigongiari Arte Luce e Poesia

Tra i vincitori della prima edizione del premio “Bigongiari Arte Luce e Poesia” c'è anche il cantautore domese Alberto Fortis. La premiazione sarà a Milano il 13 dicembre alle 18.30, allo studio Art Proget dell'artista Marco Nereo Rotelli. Per l'occasione Fortis ha voluto invitare la Proloco domese che sarà presente con il vicepresidente Antonio Pagani. A Fortis andrà il premio speciale “Musica e poesia” per il disco 'Fragole infinite'. Il premio vuole ricordare la figura di Piero Bigongiari, uno dei più grandi poeti del novecento morto nel 1997.

Nell'ambito dell'evento dedicato alla figura di Piero Bigongiari, oltre alla sezione poesia viene infatti dedicato uno spazio anche al binomio musica e poesia con un premio speciale da assegnare ad un musicista che ha compiuto nelle proprie composizioni una profonda ricerca non solo rispetto ai suoni, ma anche ai testi. Per questa prima edizione il riconoscimento va ad Alberto Fortis, già vincitore quest'anno del Leone d'oro alla carriera per meriti artistici, viene premiato perchè nel disco 'Fragole infinite' esprime un livello artistico molto alto con una virtù compositiva unica e un legame con la tradizione musicale.

Il premio consiste nella consegna di un'opera di Rotelli. La serata sarà condotta da Marco Nereo Rotelli e dal critico Luca Cantore D'Amore. Premierà Roberto Mussapi, uno dei poeti che più da vicino ha raccolto e proseguito l'eredità di Bigongiari.

“Siamo contenti di questo riconoscimento ad Alberto Fortis – ha commentato la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti - e felici che abbia voluto accanto anche un componente della nostra associazione in occasione della premiazione apprezziamo molto la sua musica e la sua sensibilità. Avremo modo di averlo con noi in occasione dei mercatini di Natale per i suoi auguri in musica alla città”.