Tirapugni e stupefacenti in casa: trentenne denunciato dalla polizia

Nei giorni scorsi, il personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola ha denunciato un trentenne residente a Domodossola per detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere contestandogli anche la sanzione amministrativa di uso personale di sostanza stupefacente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti, in centro storico a Domodossola, a seguito di una chiamata su linea di emergenza per un litigio tra conviventi. Messa in sicurezza la donna hanno proceduto al controllo dell'uomo durante il quale è emerso che Io stesso deteneva una piccola quantità di sostanza stupefacente (hashish e marijuana), oltre che un tira pugni di metallo. Sia la sostanza stupefacente che il tirapugni sono stati sequestrati e l'uomo denunciato a piede libero.