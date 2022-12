Pnrr, dirottato sull'ex convitto Sasa il progetto del Ciss Ossola

Salta l’utilizzo dell’ex asilo di via Municipio cosicché il progetto che poggia sui soldi del Pnrr sarà concentrato tutto sull’ ex convitto Sasa.

E’ questa la novità emersa nell’ultima assemblea del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola. I fondi che il Ciss riceverà attraverso un progetto attraverso il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) si concentrerà solo sull’immobile di via Marconi (a fianco del municipio) poiché i tempi lunghi della burocrazia - legata anche ai vincoli della Soprintendenza - hanno fatto venir meno la disponibilità di disponibilità dell’ax asilo di Falghera. Che doveva ospitare una serie di appartamenti dotati di dispositivi di domotica per agevolare le persone anziane che avrebbero occupato gli alloggi. I tempi lunghi della burocrazia sul passaggio dall’ex asilo dalla Fondazione, che lo gestiva, al Comune di Villa e i vincoli della Soprintendenza per gli edifici che hanno oltre 70 ani di vita, ha indotto il Ciss, per non perdere i finanziamenti, a convogliare il progetto tutto sull’ex stabile Sasa, dove comunque era già previsto parte dell’intervento a favore degli anziani e delle persone in povertà.