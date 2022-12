Presepi e concerto di Natale a Varzo

Torna il 17 dicembre a Varzo 'Seguendo la stella cometa'. A partire dalle 14 ritrovo in Piazzale Trieste per poi avviarsi nelle location dove sono stati allestiti i numerosissimi e suggestivi Presepi, che saranno visitabili gratuitamente durante tutto il periodo natalizio. Possibilità di servizio navetta per raggiungere le frazioni più alte. (In caso di maltempo la manifestazione è rinviata al 30 dicembre).

Sempre sabato 17 torna uno degli eventi più attesi: il Presepe Meccanico Animato, spettacolo del Gruppo Teatrale Varzese. Si svolgerà alle 17.30 nella piazza della Chiesa di Bertonio. Dalle ore 17, con la collaborazione dello Sci Club Varzo, sarà disponibile un servizio navetta dal piazzale della stazione (offerta 1 euro).

Il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Varzese, insieme alla Mini Note Band, si svolgerà invece domenica 18 dicembre alle 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale. Al termine dell'esibizione verrà offerto un rinfresco presso la sede della banda.