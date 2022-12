Vittoria e primato in classifica per a Paracchini Expo Foma Omegna

C’è una sola capolista nel campionato di serie D di basket dopo gli anticipi del venerdì sera. E’ la Paracchini Expo Foma Omegna, che al Palabagnella si è sbarazzata senza problemi per 82-55 della Magic Oleggio. Sfida tra neopromosse, ma con obiettivi diversi: primo quarto stellare della squadra di Lodetti, capace di scrivere a referto 32 punti, di trovare mille modi di fare canestro e di regalare spettacolo. Lo Basso, Guala, Donaddio, Santini ma soprattutto un super Picazio nell’ispirare i compagni i protagonisti del match. Omegna vince e approfitta del secondo ko stagionale della Cestistica, 73/64 sul parquet di Novara. Granata condizionati dagli infortuni e ora secondi in classifica. E al ritorno dalle feste, l’8 gennaio al Pala Raccagni ci sarà il derby per il primato.