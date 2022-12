Al via i lavori per i nuovi campi all'oratorio di Villa. Oggi un mercatino natalizio per raccogliere fondi

Lunedì sono iniziati i lavori del rinnovamento dei campi dell’Oratorio di Villadossola , rientranti nel progetto “Tutti in campo", presentato alla comunità di Villadossola un anno fa.

Il progetto intende migliorare le attività e le opportunità per i ragazzi di Villa e della Valle Antrona. “Grazie alla generosità dei villadossolesi, degli antronesi e alla disponibilità di molti – ha spiegato il parroco don Massimo Bottarel - sono stati raccolti più di 130.000 euro. Inoltre la Fondazione Tami devolverà 50.000 euro per la realizzazione del Progetto.

Nel mese di ottobre – prosegue don Bottarel - è stato presentato alla Fondazione Comunitaria del VCO il progetto con una richiesta di contributo economico: il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha valutato molto positivamente il nostro progetto e quindi possiamo concretamente sperare che nei prossimi mesi arriveranno ulteriori fondi a favore del Progetto”.

L’intervento deve però far fronte agli aumenti legati ai lavori edili. “In questi mesi, il costo dei lavori è notevolmente aumentato rispetto all’anno scorso (circa il 35% in più) a causa dei diversi rincari che hanno coinvolto anche i lavori edili che ci riguardano: pertanto, nei prossimi mesi i ragazzi dell’Oratorio attiveranno diverse iniziative per raccogliere ulteriori contributi a favore del Progetto”

La prima iniziativa dei ragazzi dell’oratorio sarà oggi attraverso un piccolo mercatino natalizio nel salone dell’Oratorio.

I nuovi campi ed il nuovo cortile dell’Oratorio saranno pronti nel mese di aprile 2023. Nel frattempo, la palestra sottostante la chiesa sarà aperta per permettere ai ragazzi di poter continuare a giocare insieme… in attesa di giocare nuovamente all’aperto.