Domo piange la scomparsa di Massimo Brizio

Lutto a Domodossola per la scomparsa di Massimo Brizio, titolare insieme ai famigliari della storica Gioielleria Brizio di Via Briona. Massimo Brizio si è spento a 65 anni.

Ha lottato per più di 3 mesi dopo essere stato colto da un malore nella sua abitazione lo scorso settembre. Una persona conosciuta da tutti in città e non solo.

Commerciante ben voluto e apprezzato, accoglieva i suoi clienti sempre con grande professionalità e cortesia nella gioielleria aperta dal nonno nel 1904. Lascia la moglie Elvana e la figlia Maria Vittoria. La data del funerale non è ancora stata fissata.