Crevola, il sindaco Ferroni fa gli auguri ai suoi concittadini

Il Natale è sempre un momento speciale per tutti noi, un momento in cui auguriamo a tutti noi di trovare del tempo da dedicare alle nostre famiglie. Questo tempo è prezioso, lo è sempre stato, e dobbiamo sempre approfittarne; troviamo quindi il modo di condividerlo al meglio con chi è accanto, con i nostri familiari ed i nostri affetti.



Natale è anche il momento in cui siamo sempre pronti ad incontrarci e superare le nostre differenze. Lo scrittore Gianni Rodari ha scritto che “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno”. Vorremmo anche noi che lo spirito di solidarietà che aleggia in queste magiche serate continui tutto l’anno, e questo si può manifestare attraverso la generosità dei singoli cittadini, delle associazioni, e delle istituzioni; generosità che non è mai mancata nella nostra bella e salda comunità che, fortunatamente, non ha mai dimenticato i valori di solidarietà e collaborazione.



L’amministrazione comunale augura quindi a tutti di passare un sereno Natale ed il nostro pensiero va soprattutto a chi è più solo e più fragile.



È anche il momento di fare un bilancio sull’anno che sta per finire e di fare dei buoni propositi per quello che verrà. E’ stato per noi un anno di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni. Il nostro lavoro continua e vogliamo farlo insieme ai cittadini, ribadiamo quindi l’impegno a dialogare ed ascoltare tutti, come sempre fatto finora.



Auguriamo dunque a tutti un sereno natale ed un 2023 e carico di buoni propositi e di soddisfazioni.



Il sindaco

Giorgio Ferroni