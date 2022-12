Le previsioni meteo per Natale

Correnti occidentali in quota favoriscono tempo stabile sul Piemonte, ma in pianura il cielo rimarrà nuvoloso per nubi basse, con foschie e nebbie persistenti nelle ore più fredde. "Da questo pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - i cieli torneranno ben soleggiati fino ai fondovalle, anche nella giornata di Natale".

SABATO 24 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: in pianura cielo irregolarmente nuvoloso per nubi basse, con foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde, localmente persistenti; condizioni più soleggiate nelle vallate alpine. Addensamenti compatti fino a metà giornata sulle Alpi nordoccidentali, più persistenti sul settore appenninico. Precipitazioni: deboli residue sulle creste alpine nordoccidentali al primo mattino. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3300 m a sud e 2800-2900 m a nord. Venti: moderati o localmente forti dai quadranti occidentali sulle Alpi, in progressiva attenuazione nel corso della giornata, moderati da ovest sull'Appennino e deboli variabili in pianura. Condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali, in attenuazione dal pomeriggio

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno sulla fascia montana e pedemontana alpina fino a quote di media valle, più grigio in pianura per nubi basse e nebbie nelle ore più fredde, più persistenti sulle zone occidentali. Addensamenti nei bassi strati anche sul settore appenninico. Precipitazioni: assenti salvo pioviggine a ridosso della fascia appenninica. Zero termico: in aumento sui 3300 m. Venti: moderati in montagna, tra ovest e sudovest sui rilievi alpini con locali rinforzi nel tratto compreso tra Alpi Cozie e Alpi Marittime, da sud sull'Appennino. In pianura deboli dai quadranti occidentali