Ecco i film in programma a Natale e Santo Stefano al Cinema Corso

Per molti nei giorni di festività a cavallo di Natale è tradizione trascorrere qualche ora al cinema. Vi proponiamo le pellicole in programmazione al Cinema Corso di Domodossola, pronto ad accogliervi anche in questi giorni di festa con: Avatar 2: La Via dell'Acqua, Il Grande Giorno, Le Otto Montagne, Lo schiaccianoci e il flauto magico. Di seguito gli orari di programmazione e i trailer.

Avatar 2: La Via dell'Acqua