Alla Cappuccina il tradizionale presepe che raffigura le chiese e il borgo domese VIDEO

Alla Cappuccina il presepe è ambientato in una Domodossola in miniatura, con le principali chiese della città curate nei minimi dettagli realizzate artigianalmente in polistirolo, legno, pietre. Nel grande presepe situato a sinistra entrando nella chiesa di Sant'Antonio si possono ammirare la Collegiata, la chiesa dei padri cappuccini, il Santuario del sacro Monte Calvario, le altre chiese minori presenti in città e il borgo domese con al centro la Natività.

“Le chiese domesi presenti nel presepe erano già state realizzate alcuni anni fa - spiega fra Alberto – ma ogni anno facciamo alcune aggiunte di personaggi e di edifici”.

Accanto al presepe anche un quaderno dove i visitatori possono lasciare i loro messaggi o le loro preghiere.