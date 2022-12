Torna la consueta fiaccolata dei maestri di sci il 30 dicembre a Macugnaga. L'iniziativa è in programma dalle 21 alle ore 21:40 con arrivo in piazza del Municipio. A seguire il tradizionale falò dell'anno vecchio con distribuzione di dolci e vin brulè, animazione e musica in compagnia della Power Kombo Band.