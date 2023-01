Durante i controlli che hanno interessato le festività i Carabinieri della Radiomobile hanno trovato una persona che si aggirava a piedi di notte con un atteggiamento sospetto, dalle verifiche dei militari è emerso che aveva con se un coltello a serramanico. Il giovane, un 19enne residente a Crevoladossola, è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di armi ed il coltello è stato sequestrato per la successiva confisca.