Pulizia dei sentieri sopra Pallanzeno

Pulizia dei sentieri mercoledì 28 dicembre a Pallanzeno da parte di Pro Loco e Protezione Civile. Muniti di soffiatori, rastrelli e tanta buona volontà i volontari si sono dati appuntamento fin dal primo mattino per liberare da foglie e detriti i sentieri che si snodano nei boschi sopra il paese fino agli alpeggi.

“Grazie alla loro disponibilità e al loro senso civico -sottolineano dall'amministrazione comunale- è stato possibile realizzare questa importante attività di tutela e valorizzazione della montagna sia come patrimonio ambientale che per i valori della tradizione che continua a custodire. Un sentito grazie del sindaco Gianpaolo Blardone a tutti coloro che hanno partecipato: il loro lavoro e il loro spirito di collaborazione dimostrano quanto ciascuno possa fare per il bene della collettività e per questo la comunità gli è grata”.