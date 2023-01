Furto di orologi di lusso in Ticino, in manette l'"Arsenio Lupin" albanese

Furto di orologi di lusso, l'"Arsenio Lupin" estradato in Canton Ticino. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che lo scorso 30 dicembre, a seguito dell'attività investigativa che ne ha permesso l'identificazione, è stato arrestato un 39enne cittadino albanese residente in Montenegro.

L'uomo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale della Magistratura ticinese, è stato fermato in ottobre dalle autorità montenegrine per poi essere estradato in Svizzera.

Il 39enne, in correità con altre persone, è sospettato di essere coinvolto nel furto di 5 orologi di lusso, avvenuto il primo aprile scorso, in una gioielleria di Ascona. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di furto.