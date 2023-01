Epifania con cielo sereno e nessuna precipitazione

Nuvolosità: cielo sereno sulle Alpi e zone pedemontane adiacenti, più grigio su pianure e Appennino per nebbie e nubi basse, solo in locale temporaneo diradamento nelle ore più calde. Tendenza al generale aumento della nuvolosità dalla tarda serata.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti.

Zero termico: in graduale lieve calo, fino a 2700-2800 m a nord e 2900 m sul basso Piemonte, in serata.

Venti: deboli sulle Alpi, in rapida rotazione da nord a ovest di giorno e infine da sudovest in serata; deboli meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili in pianura, prevalentemente orientali al mattino e più occidentali dalla sera. Generale lieve aumento della ventilazione e tutte le quote della serata.