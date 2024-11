Il circolo culturale Carlo Ravasenga organizza un pomeriggio musicale, in programma domenica 24 novembre alle 16.30 nella sala polifunzionale Falcioni (ex Cappella Mellerio) di Domodossola. Il concerto, dal titolo “Appunti per un Bach vigezzino”, prevede quattro sonate nella revisione di Jean Barbieri, in memoria della professoressa Giovanna Viarana.

Ad eseguire le sonate Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte.