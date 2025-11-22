Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato col sole, poi tornano pioggia e neve. "L'allontanamento verso sudest della depressione favorirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un rasserenamento del cielo, accompagnato da una diminuzione delle temperature minime con gelate in pianura. E' previsto un ulteriore calo dei valori termici minimi per domenica mattina. Tra la serata di domenica e la mattinata di lunedì una depressione nordatlantica determinerà un nuovo peggioramento del tempo sui settori montani e pedemontani settentrionali e occidentali con neve sui rilievi alpini e pioggia congelante nei fondovalle"

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti sul basso Piemonte nelle ore prima dell'alba. Precipitazioni: deboli residue su Alpi meridionali nelle ore prima dell'alba con quota neve sui 500-600 m. Zero termico: in sensibile rialzo sui 1100-1300 m. Venti: moderati localmente forti da nordest sulle Alpi in rotazione da nordovest in mattinata con attenuazione; sull'Appennino moderata tramontana con intensità in diminuzione da mezzogiorno e calma notturna; venti calmi o deboli occidentali in pianura. Altri fenomeni: gelate anche su buona parte dei settori pianeggianti

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo inizialmente poco nuvoloso o velato. Aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire dal settore nordoccidentale fino a cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni: dal pomeriggio prime nevicate sui settori alpini settentrionali e occidentali di confine in progressiva estensione alle alte e medie valli e infine alle zone pedemontane adiacenti nella notte. Quota neve sui 300-600 m con rischio di pioggia congelante nei fondovalle. Zero termico: temporaneo rialzo a 1600-1700 m sulle Alpi occidentali nelle ore centrali; sugli 800-1200 m a nord e sui 1000-1100 m sull'Appennino. Venti: moderati o forti da ovest sulle Alpi in rinforzo dal tardo pomeriggio; sull'Appenino deboli localmente moderati da sudest in rotazione da nord nella notte. Calma di vento in pianura.