Nicole D’Assi porta il Vco alle Finali Europee del Tour Music Fest

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola sarà presente alle Finali Europee del Tour Music Fest 2025 grazie alla partecipazione di Nicole D’Assi. L’artista è stata scelta tra oltre 30.000 proposte provenienti da tutta Europa.

L’evento si svolgerà a San Marino fino al 30 novembre e comprenderà concerti, dj set, masterclass e incontri con protagonisti della scena musicale internazionale. Quest’anno il Tour Music Fest sarà dedicato al maestro Peppe Vessicchio, storico sostenitore dei giovani talenti emergenti.