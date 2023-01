Sperona un'auto, si barrica in casa e aggredisce i carabinieri con un coltello

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Domodossola hanno arrestato un 46enne del capoluogo ossolano, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Verso le 22 della sera dell’Epifania, una chiamata alla Centrale operativa dei Carabinieri di Domodossola segnala un’autovettura che si era data alla fuga dopo averne speronata un’altra in via Piave. Dal modello dell’auto e dalla targa i Carabinieri non hanno avuto difficoltà ad identificare il proprietario, iniziando le ricerche che si sono concluse poco dopo la mezzanotte quando i militari hanno bussato alla porta dell’uomo, rientrato a casa sua.

Alla vista degli uomini dell’Arma, nel frangente supportati anche dai colleghi della Polizia di Stato, l’uomo li ha immediatamente aggrediti cercando di colpirli con un coltello a lama fissa di 23 centimetri. Disarmato ed immobilizzato, l’individuo è stato dichiarato in stato di arresto e portato alla Caserma di Domodossola. Nell’abitazione è stato ritrovato dello stupefacente per uso personale: 2,3 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Lievi ferite alle mani per i due Carabinieri che se la sono cavata con prognosi di 5 e 3 giorni. Nella mattinata odierna il 46enne è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Verbania, che ha convalidato l’arresto applicandolo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.