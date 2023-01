Trontano vuole potenziare il sistema di videosorveglianza delle strade

Il Comune di Trontano intende potenziare il sistema di videosorveglianza delle rete viaria comunale e provinciale del territorio e ha aderito ad un bando del Ministero delle Infrastrutture presentando un progetto di 76.300 euro. Se accettato il contributo del Ministero sarebbe di 60 mila euro, mentre la quota parte del Comune di 16.300 euro.

“Il Comune – spiega il sindaco Renzo Viscardi - tramite l’Unione di Comuni Media Ossola, ha da tempo avviato un sistema di videosorveglianza. Questo però necessita di potenziamento per garantire la sorveglianza della rete viaria comunale e provinciale. Attualmente abbiamo due impianti di videosorveglianza, al Croppo, uno a Quarata, uno in via strada vecchia, uno a Pello e uno in piazza a Trontano. Solo gli impianti del Croppo sono a lettura della targa. Con il progetto andiamo a potenziare gli impianti con telecamere di lettura della targa con rilevamento assicurazioni e revisione scadute”.