Un nuovo attestato per il suo impegno nel sociale a Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà. L'artista ossolano ha ricevuto un riconoscimento dall'ospedale Gaslini di Genova per aver donato 15 carrozzine specifiche al pronto soccorso pediatrico.Un progetto realizzato in collaborazione di Francesco Sottili, noto produttore di Varese. Tra pochi mesi Ranieri festeggerà i suoi primi 25 anni di attività.