Varzo, domenica assemblea generale degli Alpini

Assemblea generale degli Alpini di Varzo e Trasquera domenica 15 gennaio. È in programma dalle 15 (in seconda convocazione) nella sede di via Galtarossa.

All'ordine del giorno la relazione e il rendiconto annuale. Durante l'incontro del sodalizio si potrà rinnovare la quota associativa per il 2023. I bollini del tesseramento si potranno ritirare presso la sede anche il 21 e 28 gennaio dalle 14 alle 18 e il 22 e 28 gennaio , dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'assemblea proseguirà con la tradizionale merenda alpina offerta ai presenti.