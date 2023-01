Le previsioni meteo per il fine settimana

Una debole saccatura dall'Europa settentrionale transita sulle Alpi, dirigendosi verso l'Italia adriatica, e determina sul Piemonte rinforzi di vento nelle vallate alpine associati a ampie schiarite. "Sabato una temporanea rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale manterrà condizioni stabili, mentre domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la graduale discesa di una saccatura polare sul Mediterraneo occidentale provocherà deboli nevicate sulle Alpi e un deciso calo delle temperature nella giornata di lunedì"

SABATO 14 GENNAIO 2023

Nuvolosità: cielo velato; nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità sul settore sudorientale e sulle Alpi nordoccidentali di confine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo a nord dal pomeriggio fino ai 1500-1700 m in tarda serata; in deciso aumento altrove, con valori fino a 2700-2800 m a sud. Venti: forti occidentali sulle Alpi e moderati in rapida rotazione da sud sull'Appennino; deboli da nordest in pianura

DOMENICA 15 GENNAIO 2023

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con transito di velature e addensamenti più consistenti su Alpi e settore orientale; attenuazione della nuvolosità in serata. Precipitazioni: deboli sulle Alpi, a carattere nevoso oltre gli 800-1000 m, e deboli su Appennino. Zero termico: in progressivo netto calo fino ai 1500 m in serata, con valori inferiori su 1000-1200 m sulle Alpi nordoccidentali. Venti: forti occidentali sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da nordovest nel pomeriggio, e deboli o moderati da sud sull'Appennino, in rotazione da nord in serata; deboli nord-orientali in pianura al mattino, in rotazione da ovest in serata. Rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn in serata.