Neri Marcorè con 'Le mie canzoni altrui' fa tappa in Ossola

Domenica 22 gennaio, alle 21, sul palco del teatro La Fabbrica è in scena Neri Marcorè con 'Le mie canzoni altrui'.

Attore, comico, conduttore, cantante e doppiatore, Marcorè è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano grazie al suo innato talento di districarsi tra i più svariati ambienti, da quelli più intellettuali a quelli più popolari. I primi passi mossi su un palco, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo.



Senza far mancare al pubblico la sua ironia, 'Le mie canzoni altrui' è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. Con Neri Marcorè voce chitarra, pianoforte e bouzouki, Domenico Mariorenzi, violoncello, Stefano Cabrera,chitarra elettrica, Fabrizio Guarino, batteria, Beppe Basile, voci , Flavia Barbacetto e Angelica Dettori. La produzione è di Mauro Diazzi.

È grazie alla tv che Neri Marcorè raggiunge notorietà nazionale a fianco di Corrado Guzzanti, Sabina Guzzanti e Serena Dandini ('Pippo Kennedy Show' e 'L’Ottavo Nano') e in seguito, con la Gialappa’s ('Mai Dire Domenica'), interpreta una serie di esilaranti parodie di personaggi politici e non, che diventano dei veri e propri cult. Parallelamente alla tv, coltiva con grande successo la sua attività di doppiaggio e la carriera di attore. Recita al cinema con registi come Enrico Oldoini, Carlo Virzì, Davide Ferrario e Sergio Rubini e viene candidato al David di Donatello per la sua interpretazione nei film di Pupi Avati 'Il cuore altrove' e 'La seconda notte di nozze'. Sul piccolo schermo è stato protagonista, tra le altre, delle fiction 'Papa Luciani', 'Tutti pazzi per amore' e 'Questo nostro amore'.

L'appuntamento rientra nel programma della stagione teatrale del 2022-2023; per i non abbonati il costo del biglietto è di 35 euro per la poltronissima, 30 poltrona e balconate e 25 per le gradinate. Per informazioni teatro La Fabbrica tel 0324-575611.