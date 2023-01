Piedimulera, dal Comune 10 mila euro alla parrocchia per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Piedimulera devolve 10 mila euro alla parrocchia. Si tratta di contributi statali non ancora erogati ricevuti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza covid e per il rincaro delle bollette. Sarà quindi la parrocchia a provvedere al pagamento di contributi alimentari, utenze e/o canoni di locazione, a nuclei famigliari residenti che vivono particolari situazioni di difficoltà causate dall’emergenza sanitaria e da caro energie.

L'amministrazione, preso atto che i fondi precedentemente stanziati e destinati esclusivamente alla solidarietà alimentare risultano ancora parzialmente da assegnare, ha ritenuto di destinare le somme residue alla parrocchia, affinché provveda al pagamento a sostegno delle famiglie residenti che vivono particolari situazioni di difficoltà.