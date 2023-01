Al via il tesseramento al Vespa club domese

Aperto il tesseramento per il 2023 del Vespa club Domodossola. È possibile aderire o rinnovare l'iscrizione in presenza all'associazione all'Ipercoop di Crevoladossola dalle 15 alle 17 sabato 21 e 28 gennaio.

“Quest'anno - spiegano dall'associazione che riunisce gli appassionati del più iconico degli scooter italiani- la quota annuale sarà di 30 euro e per chi avrà fatto almeno 1 raduno, un evento o una gara con noi comprenderà anche la tessera assicurativa MotoAsi, per chi invece vorrà farla pensando di partecipare a qualche nostro evento, il costo sarà di 5 euro. Per chi effettuerà il rinnovo dopo maggio la quota sarà di 35 euro. Per le coppie invece ci sarà la promozione 'you and me': chi farà le 2 tessere per in contemporanea pagherà la quota di 55 euro al posto di 60”.

Le iscrizioni si possono effettuare anche online alla pagina dedicata del sito del Vespa Club domese https://vespadomo.wixsite.com/ vespaclubdomod.../tesseramento