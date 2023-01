Grande partecipazione per la festa di Sant’Antonio a Toceno FOTO

Una festa come sempre molto sentita e partecipata dai tocenesi. La patronale di San’Antonio Abate ha avuto inizio sabato 14 gennaio con il Triduo e, presso la sala parrocchiale, il pomeriggio dedicato al ricordo dei 30 anni della ristrutturazione del Forno Thoma, con proiezioni di immagini e racconti e l’intervento dello scrittore Paolo Crosa Lenz con “Memoria e storia della Valle vigezzo rurale”.

Martedì mattina alle 10 la santa messa è stata celebrata da don Paolo Montagnini e don Damiano Pomi (sacerdote che aiuta la parrocchia di Cannobbio e la Valle Cannobina e che dal 4 febbraio sarà arciprete della parrocchia di Ghemme) con la processione per le vie del paese che però quest’anno si è svolta in forma ridotta a causa della nevicata in atto. Spazio poi alla tradizionale benedizione degli animali (cavalli, asini, coniglie e tanti cani e gatti) e del pane nero. Il pomeriggio è proseguito con i Vespri e l’incanto delle offerte (tra cui un gallo e un coniglio in onore del patrono degli animali) con i festeggiamenti che sono andati avanti con i canti popolari e le fisarmoniche, in piazza della chiesa, per poi concludersi in serata con la veglia danzante, presso la sala polifunzionale, dell’orchestra Marianna Rubacuori.

Questi, infine, i numeri vincenti della lotteria: 237- 546 - 1733- 509- 1239 - 5196 - 2120- 2313 - 1915 - 160 - 3523 - 2751 - 5777 -205. Per il ritiro premi: 349.8921397 (Sara).