Il Waikiki Contemporary Quartet apre la rassegna 'La musica in testa'

Riprendono dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia i concerti de 'La musica in testa', proposti dalle associazioni culturali Insieme in musica e Art Exe, all'Auditorium della Scuola Floreanini di Domodossola. Cinque appuntamenti a ingresso libero con la musica di qualità proposta da affermati professionisti e giovani promesse.

Come già segnalato da Ossolanews l'ottava edizione vede una novità: la collaborazione con la Pro Loco di Domodossola che ha da poco rinnovato il direttivo e che con il primo concerto previsto il 22 gennaio alle 17, con le percussioni del Waikiki Contemporary Quartet, avvia il tesseramento. L'iscrizione all'associazione costa 10 euro.

Il prossimo appuntamento è il 12 febbraio alle 17 con il concerto di violoncello di Mattia Zappa. Il 25 alle 21 sarà la volta dell'orchestra d'archi della scuola di musica Arturo Toscanini di Verbania che propongono 'Le Quattro Stagioni' di Vivaldi. Il 10 marzo si esibirà alle 21 Carmen Sottile al pianoforte. Chiudono la rassegna le chitarre del Duo Bonfanti il 26 marzo alle 17.