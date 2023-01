Approvata la convenzione per i lavori al parcheggio del campo da calcio del Rosmini

La giunta comunale domese ha approvato il 17 gennaio la bozza di convenzione da siglare con i Rosminiani, nello specifico con la provincia italiana di San Maurizio (l'istituto dei Rosminiani è organizzato in province), per l'esecuzione dei lavori del parcheggio al campo da calcio del Collegio Rosmini. Si tratta di un atto necessario per regolarizzare i rapporti tra i due enti relativi agli interventi sistemazione e di manutenzione dell'area di sosta.

Con la convenzione le parti confermano che nulla sarà dovuto dalla Provincia Italiana di San Maurizio, proprietaria dell'area, per l’effettuazione degli interventi di sistemazione e per eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si dovessero rendere necessari per il suo mantenimento. Il Comune di Domodossola conferma la volontà di destinare l'area esclusivamente alla sosta temporanea di auto e moto e che continuerà a provvedere all’illuminazione dell’area, senza alcun onere per la proprietà, con l’impianto di pubblica illuminazione. Contestualmente all’esecuzione dei lavori e sempre senza alcun onere per la proprietà, il Comune di Domodossola provvederà al ripristino delle chiusure perimetrali dell’area lungo i varchi che danno diretto accesso alla restante porzione dell’area.

La convenzione avrà validità sino al momento in cui si troveranno a mutare le esigenze delle parti che lo sottoscrivono. Nel caso si dovessero concretizzare offerte di acquisto da parte di soggetti terzi la Provincia Italiana di San Maurizio concede al Comune di Domodossola il diritto di prelazione sulla porzione di area occupata.

La collaborazione si inserisce nel solco del progetto dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario e nel protocollo di intesa sottoscritto tra Comune, Ente gestione Sacri Monti, l’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani e la Soprintendenza per realizzare un complesso di interventi di valorizzazione della città sotto l'aspetto artistico e culturale.

In quell'anno è stato approvato l’accordo di programma tra l’Amministrazione Comunale di Domodossola e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e la Provincia Italiana di San Maurizio per la realizzazione dell’impianto di illuminazione presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola era seguita poi la convenzione tra il comune i Sacri Monti e la Provincia Italiana di San Maurizio per la gestione e manutenzione dei parcheggi interrati “Parcheggio Stockalper”. Ora la collaborazione continua per la realizzazione temporanea di un parcheggio auto, funzionale alla mitigazione delle problematiche di sosta legate alla trasformazione delle aree di Via Antonio Rosmini e di Largo Madonna della Neve in ZTL.

La delibera votata all'unanimità verrà trasmessa alla Provincia Italiana di San Maurizio. E viene dato mandato al sindaco Lucio Pizzi rappresentante del Comune di Domodossola la stipula della convenzione.