Cresce l'attesa per il concerto di Fabio Concato a Domobianca365

Annullato domenica 8 settembre per le condizioni meteo avverse, il penultimo concerto della stagione 2024 di Musica in Quota è in programma per domenica 22 settembre, come sempre alle ore 11.30. All'alpe Casalavera, nei pressi del laghetto, Musica in Quota e Domobianca365 regalano l'imperdibile concerto con Fabio Concato.

Vincitore del premio Tenco 2022, Concato è uno dei più grandi ed amati cantautori italiani, che ha fatto dei suoi testi, del suo modo raffinato di comporre ed elegante di cantare il suo tratto distintivo. Entrato nel cuore delle persone raccontando storie di vita, cantando le emozioni che prima o poi tutti incontrano nel proprio percorso, sarà il protagonista del concerto certamente più atteso di Musica in Quota 2024. Tappa del suo “Musico Ambulante Tour”, con il concerto in programma domenica 22 settembre sulla “montagna di Domodossola”, Concato proporrà i suoi più grandi successi, da “Domenica Bestiale” a “Guido piano”, da “Sexi tango” a “Rosalina”, fino a quel “Fiore di maggio”, che proprio nel 2024 compie 40 anni; ci sarà spazio anche per i singoli dell’ultimo album, da “Stazione nord” a “Non smetto di aspettarti”. Il pubblico, grazie alla preziosa sinergia tra l'associazione Musica in quota e Domobianca365, farà un viaggio fra musica e parole, nella grande carriera del cantautore. Ad accompagnare Fabio Concato sul palco saranno i musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Per raggiungere la sede del concerto, nei pressi del laghetto artificiale dell'alpe Casalavera, alle pendici del Moncucco, gli spettatori-escursionisti potranno salire lungo il classico percorso con partenza dall'alpe Lusentino. Il ritrovo è in programma per le 8.30 nel piazzale del parcheggio. I meno allenati potranno approfittare degli impianti di risalita di Domobianca365: con partenza dall'alpe Lusentino, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 saranno attive le due seggiovie (Motti e Prel) che in pochi minuti portano fino a quota 1600 metri. Dall'arrivo della seconda seggiovia occorre fare una breve e semplice passeggiata di circa 5-10 minuti per raggiungere la sede del concerto. In caso di maltempo il concerto potrebbe essere ospitato in una sede alternativa al chiuso.

Dopo il concerto sarà possibile usufruire dei servizi di ristoro organizzati da Domobianca365 sia nei pressi della sede del concerto che al Lusebar. Presso il laghetto saranno disponibili polenta con contorni vari e torte, mentre al Lusentino è organizzata una ricca grigliata.