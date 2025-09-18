Lavori di riqualificazione in Piazza Cortesia: al via dal 29 settembre

A breve prenderanno avvio i lavori di riqualificazione di Piazza Cortesia e della parte terminale di Via Binda, in continuità con gli interventi già realizzati nelle aree circostanti.
A partire da lunedì 29 settembre inizieranno le attività di sostituzione delle tubazioni di acqua e gas, con un programma di circa 10 settimane di lavori.
Durante questo periodo, la viabilità resterà in gran parte invariata, ad eccezione del divieto di svolta da Via Cadorna verso Crevoladossola.
Il traffico diretto a nord e proveniente da Via Cadorna sarà dirottato su Via Trieste (obbligatoria per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate) o su Via Milano.
Potranno verificarsi temporanee e limitate chiusure totali al traffico per consentire i collegamenti dei privati alle nuove tubazioni principali
I cantieri saranno sospesi prima delle festività natalizie, per poi riprendere nei mesi di gennaio/febbraio, in base alle condizioni meteo.