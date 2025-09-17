Domodossola, acqua potabile sicura: Idrablu rassicura i cittadini

Idrablu spa desidera rassicurare tutti i cittadini in merito alla potabilità dell'acqua erogata nel comune di Domodossola. A seguito di segnalazione ricevuta da ASL nel pomeriggio di venerdì 12/09/2025 la società ha attivato prontamente le procedure per la soluzione della problematica, peraltro di lieve entità.

I controlli effettuati e le analisi di laboratorio hanno confermato che l'acqua distribuita rispetta pienamente tutti i parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. La nostra azienda si impegna costantemente a monitorare la qualità dell'acqua attraverso un rigoroso programma di campionamento e analisi, condotto sia nei nostri impianti di trattamento che in diversi punti della rete di distribuzione.

Queste verifiche, eseguite secondo le prescrizioni di legge, ci permettono di garantire un'acqua sicura, pura e di alta qualità per tutti gli usi domestici.