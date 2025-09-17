 / Attualità

Attualità | 17 settembre 2025, 16:48

Domodossola, acqua potabile sicura: Idrablu rassicura i cittadini

Dopo le verifiche dell’ASL, le analisi confermano il pieno rispetto dei parametri di qualità e sicurezza: l’acqua distribuita è conforme alla normativa vigente

Domodossola, acqua potabile sicura: Idrablu rassicura i cittadini

Idrablu spa desidera rassicurare tutti i cittadini in merito alla potabilità dell'acqua erogata nel comune di Domodossola.  A seguito di segnalazione ricevuta da ASL nel pomeriggio di venerdì 12/09/2025 la società ha attivato prontamente le procedure per la soluzione della problematica, peraltro di lieve entità. 

I controlli effettuati e le analisi di laboratorio hanno confermato che l'acqua distribuita rispetta pienamente tutti i parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.  La nostra azienda si impegna costantemente a monitorare la qualità dell'acqua attraverso un rigoroso programma di campionamento e analisi, condotto sia nei nostri impianti di trattamento che in diversi punti della rete di distribuzione. 

Queste verifiche, eseguite secondo le prescrizioni di legge, ci permettono di garantire un'acqua sicura, pura e di alta qualità per tutti gli usi domestici.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore