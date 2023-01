Valanga in alta Valle Formazza, salvi 4 alpinisti coinvolti

Attimi di paura in tarda mattinata in alta Valle Formazza. Un piccolo distacco è stato segnalato ai Corni del Nefelgiù a quasi 2900 metri, sopra la diga di Morasco.

Le 4 persone coinvolte hanno lanciato l'allarme dopo essere riusciti ad uscire autonomamente dalla valanga. Hanno allertato il Soccorso Alpino spiegando di aver aver fatto una ricerca con i loro Artva per verificare che non ci fossero altri coinvolti in zona.

Il Soccorso Alpino si sta dirigendo comunque sul posto con l'elicottero del 118, per recuperare gli alpinisti scossi e per fare una ricerca con i cani per scongiurare la presenza di altri escursionisti coinvolti.