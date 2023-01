Telefonia mobile, prosegue la mappatura di Uncem delle aree senza segnale

Uncem prosegue la mappatura delle aree del Paese dove telefonare, mandare un messaggio, navigare su internet è impossibile. Con gravi rischi anche per la sicurezza pubblica, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di luoghi isolati.

“Grazie al contributo di tutti, compilando il form online, possiamo dotarci di elenco aggiornato di quel pezzo di Paese dove i cellulari non prendono -spiega Uncem-. Ce lo hanno chiesto le imprese e volentieri lo componiamo, con l'aiuto di tutti. La Politica - le Istituzioni, i Partiti, i Sindacati, ma anche Datoriali e imprese - non siano silenti: lavorino con Uncem investimenti e per vincere una volta per tutte il digital divide. Se il Piano banda ultralarga sta marciando troppo troppo lentamente - ed è gravissimo -, il piano per la telefonia mobile è altrettanto importante”.