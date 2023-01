Successo sportivo per la squadra femminile della Binntal-Veglia-Devero

Dopo una pausa forzata di due anni, dal 19 al 21 gennaio 2023, ha avuto luogo il raduno dei Parchi Alpini, il "Memorial Danilo Re". Quest’anno l’ospite è stato il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha celebrato il suo centenario. Circa 250 membri del personale dei parchi, provenienti da sei Paesi alpini, si sono radunati per partecipare alle gare sportive e condividere le proprie esperienze.

Il seminario di formazione di venerdì 20 gennaio, a cui hanno partecipato esclusivamente operatori del settore, ha affrontato il tema di come i parchi stiano affrontando le sfide della crisi climatica e del crescente numero di visitatori. Lo stesso giorno si è svolta l'assemblea generale di ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine, presieduta da Peter Oggier, direttore del Parco Naturale Pfyn-Finges (Vallese/Svizzera).

Sabato 21 gennaio, 48 squadre, ciascuna composta da quattro persone, hanno gareggiato nelle quattro discipline sportive dello sci alpinismo, dello slalom gigante, dello sci di fondo e del tiro a segno. Tra le squadre, anche una femminile italo-svizzera, che ha gareggiato con il nome di Parco Naturale Transfrontaliero Binntal- Veglia-Devero. Nelle classifiche individuali, Brigitte Wolf ha conquistato il secondo posto nello sci alpinismo femminile e Julia Agten è salita sul podio al terzo posto nello slalom gigante. Anche Fabiana Matli ed Eleonora Turci - delle Aree Protette dell’Ossola – hanno ottenuto ottimi risultati nello sci di fondo e nel tiro a segno, perciò la squadra del parco transfrontaliero si è aggiudicata il secondo posto nella classifica generale femminile.

Il Memorial Danilo Re

Il 27° Raduno dei Parchi Alpini, noto come Memorial Danilo Re, nato in memoria di un ranger deceduto in un incidente sul lavoro, si è svolto da giovedì 19 a domenica 22 gennaio 2023 a Cogne, in Valle d'Aosta, ai confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'ultimo incontro si è tenuto a Kaprun, nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel 2020, mentre gli eventi previsti per il 2021 nel Parco Nazionale francese Les Ecrins e per il 2022 nel Parco paesaggistico della Binntal erano stati annullati a causa della pandemia.