In biblioteca arredi nuovi e colorati grazie al progetto 'Nati per leggere'

Arredi nuovi e colorati alla Biblioteca Contini, per rendere lo spazio di lettura a misura di bambini e di famiglie. L’iniziativa è stata realizzata nell'ambito del progetto 'Nati per Leggere', promosso da Regione Piemonte e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per vivere i nuovi spazi si svolgerà a breve, sabato 28 gennaio alle ore 10.30,un altro coinvolgente incontro con le letture ad alta voce dei volontari di Nati per Leggere Vco. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni. “Sarà un’occasione per stare insieme in uno spazio accogliente e colorato, facendo fare ai bambini un’esperienza che li avvicinerà al mondo della lettura in modo divertente e giocoso” sottolineano dalla biblioteca. Per partecipare è necessario prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili telefonando in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo via mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it .

Per qualunque ulteriore informazione si può contattare direttamente la biblioteca al numero 0324/242232.