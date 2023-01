Arti marziali, il maestro Giancarlo Bagnulo in visita a Santa Maria Maggiore

Graditissima visita in Valle Vigezzo per il Maestro Giancarlo Bagnulo, Presidente Arti marziali ACSI e che ieri è stato presente alla palestra di Santa Maria Maggiore.

“È un Maestro di jujutsu - spiegano dal team del Kishintai Dojo - che tiene stage in varie parti del mondo, sovente in Africa e nei paesi Scandinavi. Inoltre è presidente della KIDS KICKING CANCER, organizzazione che insegna jujutsu negli ospedali pediatrici ai bambini colpiti dal cancro. In futuro speriamo di poter avere il Maestro durante un intero weekend. Un grazie va anche al presidente dell’Unione dei Comuni della Valle Vigezzo, Paolo Giovanola, per essere passato per i saluti istituzionali”.