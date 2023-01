La segnalazione di un domese: "Da tre mesi senza acqua potabile nelle ore serali"

Da settimane disagi sull'utilizzo dell'acqua per diversi utenti domesi nella zona di via Enrico Fermi e via De Nicola. A segnalarlo un cittadino che ci racconta come “...da circa tre mesi nelle ore pomeridiane e in quelle serali fino alle 22.30/23 siamo senza acqua potabile”. Un problema segnalato ad Idrablu da diversi utenti. “Come me, tantissime altre famiglie, anche in zona Curotti, hanno il mio stesso problema” sottolinea il cittadino domese. Il problema è legato ad una o più perdite che nelle ore del tardo pomeriggio e in quelle serali (quelle di maggior consumo) portano a mancanza di acqua potabile in diverse abitazioni.

“Da Idrablu continuano a ripetere che non sanno il motivo di questo problema, oppure inventano ogni volta un motivo diverso. Credo che la situazione sia molto grave soprattutto perchè si tratta di una mal gestione di un bene così indispensabile e prezioso come l'acqua” continua l'utente.

Da Idrablu spiegano che sono a conoscenza della problematica: “Abbiamo messo in campo tutte le nostre squadre per ricercare il problema in quella zona, speriamo di trovare al più presto la perdita per ovviare alla carenza di acqua”.

Problemi che l'azienda sta avendo anche in altri comuni, a Varzo, Crodo e Beura. La siccità non sta certo aiutando, anzi sta acuendo le problematiche delle perdite della rete.