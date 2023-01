A26 e statale 33, una telenovela di lavori mai iniziati e completati

La galleria mai finita a Paglino, la manutenzione mai partita in quella di Montecrevola, i problemi dei lavori sulla statale 337 di Vigezzo, i cantieri aperti e mai iniziati sulla superstrada tra Villadossola e Ornavasso, le strettoie eterne sull’autostrada tra Gravellona Toce e Meina. Anas e Autostrade per l’Italia hanno relegato il Verbano Cusio Ossola tra le zone dimenticate e così anche i nostri politici che certo non brillano per attenzione questi temi che affliggono chi viaggia sulla A26 e sulla statale 33 per lavoro.

Anas da oltre 10 anni dove allungare la galleria di Paglino: tutto fermo. Dal 2008 è stata definita pericolosissima la galleria di Montecrevola: gli interventi non sono mai iniziati. La superstrada dell’Ossola è poi disseminata di restringimenti da oltre un anno per lavori che non iniziano mai. E’ così avviene anche sulla A26 tra Gravellona e Meina

Mai che nessun politico o amministratore si interessi di tutto o che ‘riprende’ qualche dirigente di Anas o Autostrade per questa inefficienza!