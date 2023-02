Cst e Max Blardone insieme per promuovere il volontariato giovanile. FOTO E VIDEO

Max Blardone, campione di sci alpino oggi allenatore, commentatore e opinionista sportivo per Rai sport è anche campione di solidarietà. A dicembre il centro servizi di volontariato di Novara e Vco ha lanciato una campagna per la ricerca di volontari con la partecipazione proprio di Blardone. “Scendi in pista, diventa volontario”, questo lo slogan che campeggia su una cartolina e nei manifesti che lo ritraggono mentre scende da una pista. L'invito qui però non è a scendere su una pista innevata ma a mettersi in gioco nella pista della solidarietà e a scegliere il progetto dell'associazione più consono alla propria personalità nel quale offrire un po' del proprio tempo e delle proprie energie, perché nello sport come nella vita il traguardo più importante è donarsi.

La campagna è partita il 5 dicembre e sta dando già i primi frutti che sono stati illustrati martedì in una conferenza stampa organizzata dal Cst alla quale hanno preso parte il campione Max Blardone, il presidente del Centro Servizio del territorio di Novara e Vco Daniele Giaime e la direttrice Caterina Mandarini.

Dall'inizio della campagna sono state raccolte 11 adesioni da parte di persone interessate a svolgere attività di volontariato. Gli operatori del Cst hanno provveduto a contattare gli aspiranti volontari nella prospettiva di rispondere al meglio alle loro attitudini l'associazione o il progetto più consono. Sono 7 volontari per la provincia di Novara e 4 per il Vco per quanto riguarda l'età è compresa tra i 20 e 30 anni. Differenziati anche gli ambiti di interesse degli aspiranti volontari: dal socio assistenziale, agli anziani, ai disabili. Le persone sono già state indirizzate alle associazioni : Pianeta dei Clown, Anfass Vco e Novara, Auser Novara, Avas Ossola, Anpana Novara, Cassiopea, Avis Stresa e Affdown Vco.

Le organizzazioni di volontariato hanno manifestato al Cst l'urgenza di rivivificare la loro capacità attrattiva verso i giovani, da qui è nata la campagna. “Ho subito aderito con entusiasmo –ha detto Max Blardone - perchè aiutare il prossimo credo sia una delle cose più importanti che ognuno di noi dovrebbe fare. Poter aiutare gli altri è un gesto unico che gratifica. Il Cst opera proprio nel territorio che mi ha visto nascere e crescere come uomo e come atleta e questo ha aumentato il mio entusiasmo. Dietro a questo servizio c'è un mondo credo in questa informazione che dobbiamo dare non solo al nostro territorio e che arrivi anche ai paesi dove il Cst non opera”.

“Abbiamo realizzato questa campagna – ha spiegato il presidente Daniele Giaime – perchè le associazioni dei nostri territorio hanno bisogno di volontari, in particolare giovani. I volontari sono il cuore pulsante del terzo settore. Abbiamo quindi deciso di supportare le associazioni nella ricerca con un importante investimento di fondi e con la prospettiva di proseguire la campagna anche nel 2023. Desidero ringraziare Max Blardone e la moglie Simona Sfratato che hanno subito accolto con entusiasmo, disponibilità e generosità la nostra proposta. Una disponibilità che dimostra quanto il campione dello sport sia anche un campione nella vita. Dopo una prima fase di promozione sui canali del Cst attraverso comunicati stampa, spot tv, social e affissioni in luoghi pubblici di Novara e Vco abbiamo attivato un altro step con un investimento in spazi pubblicitari sulle testate cartacee e on line locali, con l'obiettivo di dare impulso alla ricerca di volontari invitandoli a scendere in pista”.

“La campagna – ha spiegato Caterina Mandarini – promuove la Bacheca del Volontariato dedicata all'incontro tra le associazioni che ricercano volontari e le persone che desiderano trovare una realtà dove dare il proprio contributo. La bacheca è in continuo aggiornamento ad oggi raccoglie 43 annunci che coprono diversi ambiti di intervento. C'è bisogno di tutti e come lo sport il volontariato fa bene”.