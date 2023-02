“Purtroppo questa sera un altro lavoratore non rientrerà a casa dai propri cari” VIDEO

“Purtroppo questa sera un altro lavoratore non rientrerà a casa dai propri cari. Non è accettabile nel 2023 che i numeri delle morti bianche siano ancora così elevati. A breve chiederemo un incontro col prefetto del Vco”. Così il coordinatore territoriale di Feneal Uil Luca Lepiani a poche ore dalla tragica scomparsa di Marco Pisano, l’operaio di 49 anni di Pieve Vergonte, rimasto vittima questa mattina di un incidente mortale alla Domo Graniti di Trontano.

“Ancora una volta - gli fa eco Alessandro Beltrami, responsabile territoriale Filca Cisl Piemonte Orientale- siamo qua a rimpiangere un caduto sul lavoro invece di pensare a fare della prevenzione. È ora che ci si muova tutti assieme per bloccare un flagello che investe sempre di più i lavoratori, soprattutto quelli coinvolti in mansioni pericolose. Ci vogliono più controlli e ci vuole una coscienza condivisa da parte di aziende e lavoratori sulla sicurezza. Non è possibile che succedano disgrazie del genere, dopo le quali si piangono i morti e, nella realtà dei fatti, non venga fatto nulla per evitarle”.