È Marco Pisano la vittima dell'incidente mortale avvenuto a Cosasca questa mattina. L'operaio 49enne di Pieve Vergonte, secondo le prime informazioni fornite delle forze dell'ordine, stava lavorando sulla benna di una ruspa quando per cause ancora da accertare è stato colpito al volto da un pezzo metallico, cadendo e battendo il capo a terra. L'infortunio è avvenuto presso la ditta Domo Graniti dove Pisano lavorava come saldatore.