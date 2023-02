Incendio nel bosco alla Piana di Vigezzo: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questa mattina intorno alle 11 sono intervenuti per un principio di incendio bosco alla località sciistica Piana di Vigezzo, nel Comune di Craveggia. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo interessato dalle fiamme che si trovava nei pressi di un residence, grazie alla collaborazione della società funivia Piana di Vigezzo, che ha messo a disposizione il proprio impianto per il trasporto di personale e del materiale tecnico.

I vigili del fuoco hanno arginato le fiamme e le hanno estinte, evitando che si propagassero alla pineta e ad abitazioni completamente in legno circostanti, mediante lo stendimento di 200 metri di tubazione, utilizzando un'idrante che si trovava in zona. Si stima che siano bruciati circa 2000 metri quadrati di prati e sottobosco. Sul posto anche i carabinieri forestali e le squadre dei volontari AIB di Santa Maria Maggiore. Le cause dell'incendio e le indagini sono affidate ai carabinieri forestali di Santa Maria Maggiore.