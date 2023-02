Piedimulera, principio d'incendio al tetto di un'abitazione

Principio d'incendio ad un tetto questo pomeriggio, intorno alle 14.30, a Piedimulera in via Martiri dell'Alpe Meccia. Le fiamme sono state prontamente estinte da una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Verbania con la collaborazione dei Vigili del Fuoco volontari di Villadossola.

Il rogo ha probabilmente avuto origine dalla canna fumaria per poi interessare una porzione di circa 3 metri quadrati di copertura del tetto.



Le squadre sono ancora sul posto per la messa in sicurezza dell'area bruciata che si trova proprio a ridosso di altre abitazioni. Nessun ferito, si registrano lievi danni alla copertura in tegole marsigliesi dell'abitazione.