Premosello, la famiglia di un ospite della Riss dona 10mila euro

Un’importante donazione privata per la Riss di Premosello. È quella che ha ricevuto il Comune dalla famiglia di un ospite della struttura. I Veniani di Casale Corte Cerro hanno devoluto 10mila euro come segno di gratitudine e riconoscimento per il lavoro di tutti i professionisti che operano nella Residenza Integrata Socio Sanitaria: dagli Oss agli infermieri, dalla direzione sanitaria agli uffici amministrativi, fino alla direzione generale.

“La donazione -così la famiglia Veniani- vuole essere un segno tangibile di grande approvazione per il lavoro svolto da tutti, il nostro modo per dire grazie per il vostro lavoro difficile e impegnativo che fate con amore e cura verso gli altri. Un grazie particolare va a Martina Altamore, coordinatrice infermieristica, alla signora Orietta dell’ufficio amministrativo e al direttore generale della struttura”.

“Vogliamo esternare il nostro sentimento di gratitudine nonché di sincera riconoscenza nei confronti di questa famiglia benefattrice e del suo generoso gesto, assicurando che la donazione sarà utilizzata per il miglioramento delle attrezzature e dei servizi della struttura”. Il commento del sindaco, Elio Fovanna, e il responsabile di servizio della Riss, Massimo Macchi.

“Ci uniamo, inoltre, alla famiglia Veniani nel dichiarare il nostro apprezzamento a tutto lo staff -proseguono-, iniziando dal direttore di struttura, dottor Rino Bisca, e dal direttore sanitario, dottoressa Angela Di Nardo, fino a tutti coloro che operano quotidianamente con grande dedizione e perizia per il bene di questa fondamentale istituzione premosellese”.

“L’amministrazione comunale dal canto suo, fin dall’inizio del proprio mandato, sta operando affinché la residenza riconquisti un ruolo centrale nel panorama socio-sanitario e assistenziale del Vco” concludono Fovanna e Macchi.