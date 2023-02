La comunità ucraina del Vco scende in piazza venerdì a Domodossola

L'appuntamento è per venerdì. Non un giorno qualunque, perché il 24 febbraio 2022 ha segnato l'inizio della guerra tra Ucraina e Russia, con la battaglia di Hostomel e l'invasione da parte delle truppe di Putin.

Alle 14:30, davanti al municipio di Domodossola, si ritroverà la comunità ucraina del Vco. L'iniziativa è stata organizzata da Vasyl Matviychuk, il fuoriclasse della corsa che in questi mesi si è dimostrato fuoriclasse della solidarietà. È stato lui il punto di riferimento per i suoi connazionali, lui che ha sacrificato il suo tempo libero per la sua Ucraina. Prima si è adoperato in mille modi per l'accoglienza, poi ha inviato farmaci, generi alimentari, addirittura delle ambulanze in Ucraina, per non lasciare solo il suo popolo.

"Vogliamo condividere questo momento simbolico tra di noi e con chi, in questi dodici mesi -racconta Vasyl- ci ha aiutato concretamente: non finirò mai di ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano. L'Italia ed il Vco hanno dimostrato di avere un cuore grande e io sarò sempre grato a questo territorio per la vicinanza. Venerdì saremo sotto il municipio, grazie anche alla collaborazione del sindaco Lucio Pizzi, e manifesteremo per la pace, per ribadire che è l'unica via da percorrere, che la guerra non ha senso. E, anche se da lontano, vorremmo che la nostra vicinanza arrivasse ai nostri soldati che combattono per la nostra patria e la nostra libertà” ha concluso Vasyl.

Alla manifestazione di venerdì è stata invitata tutta la comunità ucraina del Vco, ma anche associazioni e gente comune che hanno collaborato con Vasyl.